A poche ore dalla sfida di Serie A fra Atalanta e Juventus, il doppio ex Alessio Tacchinardi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.



LA PARTITA - "E' uno dei match al livello più alto nel nostro campionato: l'Atalanta è una piccola Juventus, sono due squadre un passo avanti alle altre".



GIOVANI - "Nell'Atalanta vedo bene Mancini. Ma faccio anche i nomi di due giovani della Primavera: Colpani e Kulusevski sono due ottimi calciatori, spero di vederli presto in Serie A".



MENTALITA' - "Quando si parla di un salto verso una grande squadra conta la qualità ma ancora di più la mentalità. Non tutti i giovani che escono da Zingonia sono in grado di reggere la pressione e il peso della maglia di una big, per questo faticano".



FUTURO - "Sarei onorato di un futuro da tecnico della cantera nerazzurra o bianconera. Con l'Atalanta ci sono stati dei contatti l'anno scorso e con la Juventus quest'estate, ma non se n'è fatto nulla. Mi auguro accada presto."