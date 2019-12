Una grande occasione persa per le squadre italiane. Per soli 20 milioni di euro, Erling Haaland si è accasato al Borussia Dortmund dopo aver stupito l'Europa intera nella fase a gironi di Champions League, realizzando ben 8 gol nella sua stagione di esordio nella competizione con la maglia del Salisburgo.



Soprattutto la Juventus, ma anche Milan e Napoli hanno coltivato l'idea di portarsi in casa uno dei giocatori più promettenti nel panorama internazionale, con i suoi soli 19 anni. L'ha spuntata il club tedesco e Christian Vieri, ex centravanti della Nazionale e oggi opinionista tv per le reti Mediaset non ha usato giri di parole per commentare la notizia. “Le italiane dormono”, ha postato Bobo dal proprio profilo Instagram. Del resto, 28 gol segnati in 22 partite stagionali valgono più di tante parole.