Il Borussia Dortmund perde i pezzi alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l'Inter: dopo Paco Alcacer, fuori da inizio mese a causa di una infiammazione al tendine d'Achille, Lucien Favre non potrà contare nemmeno su Marco Reus, reduce dal gol-partita nel week-end contro il Borussia Monchengladbach ma stoppato dall'influenza. E a queste defezioni si aggiunge pure quella del terzino sinistro Schmelzer.



Le note positive per la squadra tedesca giugno invece dal completo recupero del portiere Burki, uscito dal campo per un fastidio al ginocchio nell'ultimo match di campionato, e di Mario Gotze. Reintegrato pure Jadon Sancho dopo l'esclusione punitiva dell'ultimo fine settimana per essersi presentato con un giorno di ritardo al centro sportivo, di rientro dagli impegni con la sua nazionale.