Il caso Jadon Sancho è tale ormai da diverse settimane, complici gli atteggiamenti sempre più indisciplinati dell'attaccante inglese classe 2000. L'ennesimo ritardo agli allenamenti, l'ultimo alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona, ha definitivamente stancato il Borussia Dortmund, che ha clamorosamente aperto alla cessione del giocatore già a gennaio. Un addio del talento di origini giamaicane era stato messo ampiamente in preventivo per la prossima estate dalla dirigenza del club tedesco, ma gli ultimi accadimenti hanno fatto precipitare la situazione.



IL CASO - Il caso si era aperto lo scorso ottobre, in coincidenza con una sosta per le nazionali e a pochi giorni da un'altra delicata partita europea, quella di San Siro contro l'Inter. Anche in quella circostanza Sancho si era riaggregato al gruppo in ritardo ingiustificato, ricevendo in cambio una multa molto salata. Una reazione che, a detta di chi vive vicino al ragazzo, è stata vista come eccessiva, come un gesto dimostrativo nei confronti della squadra, finita in una crisi di prestazioni e risultati che stanno mettendo a repentaglio anche la continuità del tecnico Lucien Favre. Peccato che Sancho, non nuovo a questo tipo di comportamenti, abbia tradito nuovamente la fiducia del Dortmund a poche ore da un match chiave come quello col Barcellona.



SERVONO 100 MILIONI - La società tedesca ha detto basta e, conscia del desiderio del proprio calciatore di cambiare aria per misurarsi in un contesto più competitivo, ha dato il via libera alla sua cessione. La scorsa estate fu respinta una proposta del Manchester United, pronto ora a tornare alla carica in compagnia di City (la squadra che l'ha cresciuto e dalla quale era fuggito perchè non gli avrebbe garantito un impiego in pianta stabile in prima squadra), Liverpool e Real Madrid. In passato anche la Juventus aveva chiesto informazioni sul ragazzo.



Serviranno oltre 100 milioni di euro per convincere il Borussia a liberarsi del suo ultimo enfant prodige, costretto a crescere molto in fretta dall'alto di un talento smisurato ma ancora tremendamente immaturo.