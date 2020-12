Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.Dpcm Natale si ammorbidisce, quasi certo si potrà andare di Comune in Comune. Perché questo via libera, questa caduta, questa rinuncia al divieto annunciato? Semplice, il perché sta tutto in una parola che il Tg di Mentana usa più e più volte nel dare la notizia. La parola è: impopolare. In attesa dunque e confidando in un referendum popolare che abolisca il Covid, tutti contenti: potremo muoverci di più. Quando, durante vacanze e festività, avremmo dovuto farlo di meno.Unione europea, faticoso ma concluso l'accordo sul Bilancio dell'Unione per i prossimi anni. Polonia e Ungheria tolgono il veto, Merkel ancora una volta risolve per tutti. Roba complicata, roba lontana? Complicata sì, lontana per nulla. Anzi vicinissima al portafoglio e alle tasche di milioni che faticano col loro bilancio personale e familiare. Diciamo così: è cominciata la produzione delle fiale del vaccino per l'economia.Veneto record contagi, Lombardia Rt non cala come dovrebbe da trend epidemico, che succede? Succede forse che il regime di vita reale in Zona Gialla nei fatti somiglia tanto, troppo, a Zona Bianca, quella ora inesistente in Italia dove mascherine e nulla più. Decretiamo Giallo viviamo Bianco, ecco quello che forse succede.Per chi non lo sapesse sono soldi con cui si pagano stipendi pubblici, pensioni, sussidi, bonus, cassa integrazione, ristori...Pensavate nascessero sotto un cavolo?Mila ha 16 anni, vive in Francia. Un giorno azzarda un video contro l'omofobia, omofobia che personalmente patisce. Attacca pesantemente l'omofobia della cultura islamica. Da quel giorno diventa un bersaglio. Almeno 30 mila minacce di morte partono contro di lei. Nelle scuole che frequenta paura di averla come alunna. Quindi si rifugia in un liceo militare, obbligata a non dire mai chi è e dove è. Lei si lascia sfuggire il nome del liceo in una comunicazione via web. Il liceo, militare, la invita a sloggiare perché a quel punto teme attentati. Dunque in Francia c'è una legge parallela e contraria a quella dello Stato, la legge dell'islamismo, legge che dice: punisci l'infedele altrimenti io punisco te con la violenza. Molti si piegano.Non più figlia di un gusto minore. La mozzarella pugliese ottiene gradi di nobiltà e lo stemma Dop. Bufala campana offesa e certa dell'impostura. Opposte milizie del palato si scambiano reciproche scomuniche.