Il dottore inglese Christian Jessen, presentatore del programma tv 'Malattie imbarazzanti' ha dichiarato: "Gli italiani usano il coronavirus per fare siesta e non lavorare".



Tra le reazioni indignate sui social network c'è anche quella dell'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, che ha scritto in una story su Instagram: "Vallo a dire ai parenti delle persone morte o di quelle che lottano, testa di c... Te lo dico dal profondo del cuore: vai a cagare".