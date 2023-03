è un'attaccante croata del Grasshoppers, in Svizzera, ed è conosciuta come la calciatrice più bella del mondo. Ana Maria ha annunciato recentemente sui social un brutto infortunio, che la terrà lontana dai campi"Purtroppo mi sono infortunata nell'ultima partita e ora. Fa così male, non riesco ancora a crederci. Chi mi conosce sa che ho una personalità molto forte e che tornerò ancora più forte. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ne avrò ancora più bisogno nei prossimi mesi", ha scritto su Instagram.