Il dramma di Deulofeu: "La mia è più una disabilità che un infortunio. Non so se potrò tornare a giocare"

L'attaccante spagnolo racconta il proprio dramma e rivela di aver pensato il ritiro, non scendendo in campo da due anni e mezzo. 22 gennaio 2023, giorno dell'ultima presenza di Deulofeu entrato in campo al posto di Beto al 77' di Sampdoria-Udinese.Da lì il calvario per un infortunio al ginocchio complicato poi daun'infezione alla cartilagine che ha reso il suo futuro un'incognita. Ora il classe 1994 è svincolato, visto che lo scorso gennaio ha risolto consensualmente il contratto con i friulani, ma i dubbi su ciò che accadrà nei prossimi mesi restano.

Lo stesso Deulofeu, intervenuto nel format 'ADN Masia' di Sport, ha raccontato le paure che lo accompagnano da tempo: dall'ipotesi del ritiro alla decisione di continuare a lottare per tornare in campo, le sue dichiarazioni.- ". Ho avuto un grave infortunio al ginocchio, complicato da un'infezione alla cartilagine. Mi sto allenando e mi sto preparando per tornare, ma non posso darmi delle scadenze. Quello che ho non è un infortunio con tempi di recupero di sei, sette o otto mesi. È molto difficile perché a volte faccio progressi, ma ci sono anche battute d'arresto, e n".

- "Durante tutto questo periodo c'è tempo per tutto, e. Quello che ho chiaro è che voglio rimanere coinvolto nel mondo del calcio perché questa è la mia vita.".- "Voglio chiarire questo perché quando abbiamo spiegato che io e la società avevamo risolto il contratto, poteva sembrare che fossi rimasto da solo, ma non è andata così. Ho il supporto medico dell'Udinese e mantengo i contatti con Gino Pozzo e lo staff del club. Continuo ad allenarmi presso le loro strutture e con la squadra. Sono molto grato per il trattamento che mi hanno riservato".

- ". Se avessi avuto un contratto lungo come promesso, sarei rimasto di più. Era molto difficile essere titolare cone altri attaccanti, ma mi sono adattato a fare il sostituto e non credo di essermi comportato male.. Volevo avere successo al Barcellona, ma non è stato così. Mi dispiace di non esserci riuscito, anche se sono orgoglioso della mia carriera professionale. Credo di aver avuto anche delle responsabilità, perché mi è mancata la maturità, soprattutto durante le prime esperienze con la prima squadra".