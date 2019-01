Non è stata certamente una serata facile quella vissuta ieri dal difensore dell'Atalanta Rafael Toloi. La partita disputata contro la Juventus e coronata da una splendida vittoria per 3-0 che è valsa il passaggio in semifinale ha soltanto lenito il dolore per la bruttissima notizia ricevuta poco prima di scendere in campo dalla moglie Flavia, che ha perso il bimbo che portava in grembo da solo due mesi. Il centrale brasiliano ha deciso di condividere questo momento di sofferenza con i suoi fan attraverso un toccante post pubblicato sul proprio profilo Instagram.



"Alla mia amata sposa dico solo una cosa: Ti amo e sarò sempre con te, Flavia Toloi! La vita è così, dobbiamo essere forti in tutti i momenti e io credo che Dio abbia conservato il meglio per noi!", il messaggio dedicato da Toloi alla moglie. Il giocatore dell'Atalanta è papà già di una bimba.