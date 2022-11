2 partite, soprattutto l’ultima, che ci hanno fatto capire quanto poco ci sia da recriminare per non essere in Qatar. Da qui al 4 gennaio, l’attesa è ancora lunga, resta un errore non essersi accordati per anticipare le date del mercato invernale (non poteva essere una decisione del solo calcio italiano), in modo da consegnare i rinforzi agli allenatori già dalla prima partita e con un buon rodaggio nel nuovo gruppo, ma tant’è. Il mercato è in costante movimento e queste settimane serviranno anche a tessere trame che alla riapertura potrebbero essere definite.In tv è partito forte, 4 anni fa andò fortissimo. Più telespettatori alle 17 di domenica per vedere Qatar-Ecuador che alle 21 per l’amichevole dell’Italia in Austria. Forse ovvio, è il Mondiale. Ma non era poi così scontato. Là era estate, scuole chiuse, qui è autunno, vita piena e nemmeno poi tanto serena, a pensarci bene. Qui gli orari non aiutano: Inghilterra è partita in pausa pranzo, l’Argentina domani a metà mattina, meno male che la Francia campione del mondo debutta - almeno lei – a un orario quasi tradizionale (alle 20, l’ora dei tg).L’Inghilterra è partita col botto, che va però relativizzato all’avversario:Delle fasce arcobaleno “One Love” si sapeva tutto già dalla mattina, per il comunicato di resa delle federazioni che avrebbero voluto farle indossare ai loro capitani (Inghilterra, Galles, Germania, Belgio, Danimarca, Svizzera e Olanda), a rischio ammonizione per violazione del regolamento.Il Mondiale dei tifosi fake e delle ipocrisie in un Paese che nega alcuni tra i più elementari diritti civili eesercizio non semplice da praticare, anche perché troppo poco aiutato da chi (Raisport su tutti) è mainstream sulla manifestazione.Argentina e Francia, allora.L’eterno Messi all’ultimo ballo e con la caviglia gonfia, ma molta della nostra attesa va su Lautaro, Di Maria e Dybala e ai loro 3 diversi modi di arrivare al Mondiale.ma bersagliata dalla malasorte. Deschamps è costretto a puntare subito forte sul 36enne Giroud, come Pioli. DéDé però ha Mbappé con cui provare a mettersi un’altra volta davanti a tutti, mentre Pioli ha solo Leao, la migliore imitazione dell’attaccante francese, ma per il momento appunto solo un’imitazione. Vedremo fra 4 settimane.@GianniVisnadi