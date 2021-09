In un'intervista rilasciata a L'Unione Sarda, il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha svelato un retroscena di mercato, parlando dello scambio di difensori con il Torino, che avrebbe dovuto coinvolgere Armando Izzo e Sebastian Walukiewicz, saltato all'ultimo momento.



"Lo scambio tra Izzo e Walukiewicz? Era fatta per lo scambio con Izzo, ma Izzo ha fatto una richiesta economica eccessiva e abbiamo preso un giocatore di esperienza come Caceres" ha rivelato Capozucca.