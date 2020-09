Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, torna a parlare di Radja Nainggolan: "Oggi Nainggolan non è un nostro giocatore, la palla è in mano all'Inter. E' un calciatore importante, lo vorrebbero tante squadre: se ci fosse la possibilità di riaverlo, sarebbe importante proseguire il cammino con lui anche per la prossima stagione, perché ci dà tanto dal punto di vista tecnico e come leadership".



"Sarebbe importante per il nostro gruppo, stiamo alla finestra ma al momento non abbiamo elementi per pensare a un suo arrivo imminente - dichiara il ds dei rossoblù ai microfoni di Sky - Lui è un sardo acquisito e penso che, se ci fossero i presupposti, tornerebbe qui. Ma dipende dalla sua volontà e soprattutto dall'Inter".