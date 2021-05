Se Andrea Belotti e Simone Zaza lasceranno il Torino, Urbano Cairo dovrà intervenire sul mercato per portare altri due attaccanti alla corte di Ivan Juric. Tra coloro che sono stati accostati alla squadra granata c'è anche Nwanko Simy, in uscita dal Crotone.



“Simy è sul mercato perché è molto richiesto. Con il Torino però non abbiamo ancora parlato di niente" ha dichiarato a proposito del centravanti nigeriano il ds del club calabrese, Beppe Ursino, ai microfoni di Torino Granata.