Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, intervistato dal Corriere dello Sport racconta la genesi dell'arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina della squadra gialloblù: "Eusebio è un maestro di calcio. Insieme al Sassuolo abbiamo lanciato Scamacca, Politano, Pellegrini, abbiamo battuto Stella Rossa e Athletic Bilbao in Europa. È rimasto integralista sul lavoro, meno sui concetti tattici. Se la gente segue questa idea ci divertiremo. L’idea di calcio che deve essere costruzione dal basso con l’impronta di giocarsela sempre".



Angelozzi prosegue: "L'idea Di Francesco a Frosinone? Mai avuto dubbi. E vi svelo un mezzo segreto: con Eusebio avevo fatto tutto e ho detto al presidente: “organizza una cena e ti porto l’allenatore che vorrei”. Stirpe ha fatto aprire un ristorante stellato di Acuto, a metà incontro DiFra si è alzato per andare in bagno e il presidente mi fa: “hai ragione, è il nostro allenatore”. Per fortuna, io lo avevo preso già".