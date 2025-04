Getty Images

Il ds del Lucerna su Stankovic: "L'Inter ha l'ultima parola, c'è un accordo di riservatezza"

Aleksandar Stankovic sta facendo vedere tutto il suo talento con la divisa del Lucerna e l’Inter, proprietaria del cartellino, sta monitorando con grande attenzione la sua crescita, data anche la possibilità di riaverlo in rosa al termine del prestito in Svizzera. Il mediano classe 2005, infatti, si trova al Lucerna in prestito con diritto di opzione e contro opzione a favore della società di Viale della Liberazione.



Intervistato da Luzernerzeitung, il direttore sportivo del club elvetico Remo Meyer ha parlato così: "Tra le parti c'è un accordo di riservatezza. Aleksandar ha avuto una crescita incredibile qui da noi, ha 19 anni e adesso è il centrocampista centrale della squadra. È un ragazzo che lavora duro, è rimasto umile. Ovviamente saremmo felici se rimanesse al Lucerna: nelle prossime cinque settimane possono succedere molte cose. L'ultima parola spetta all'Inter".