Pablo Caballero, direttore tecnico del Velez, intervistato da TNT Sports ha confermato che c'è l'interesse anche da parte dell'Inter per il gioiello classe 2001 Thiago Almada, argentino che promette benissimo: "L'Inter su Thiago? Sì, posso dire che ci sono stati alcuni intermediari che si sono mossi per farci delle richieste su Almada. Non siamo ancora in fase avanzata di trattativa ma è sicuramente molto ambito, quest'anno in realtà la gran parte dei pagamenti sarà con gli scambi dei giocatori".



L'emittente argentina garantisce che l'Inter è in dialogo avanzato per sorpassare il Manchester City su Almada, trequartista rapido e dotato di grande qualità, abile a giocare anche da seconda punta. Si prende con 25 milioni di euro ed è uno dei più promettenti talenti del Sudamerica.