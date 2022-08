La notizia data ieri dal Times e ripresa dai media di tutta Europa, relativa alla lista delle società di calcio che sarebbero sul punto di andare incontro a sanzioni per avere violato le regole della sostenibilità economica fissate dall'Uefa di Michel Platini all'inizio degli Anni Dieci, va oltre il valore informativo perché il suo dato più interessante è quello meta-informativo. Cioè, cheCome per esempio, tanto per fare un nome a caso, il(PSG), il cui presidente Nasser Al-Kehlaïfi ha assunto nell'ultimo anno e mezzo un ruolo da lord protettore di Aleksander Ćeferin, il presidente dell'Uefa uscito politicamente indebolito anziché rafforzato dal misero fallimento dell'Operazione. Le anticipazioni date dal Times dicono invece che anche il PSG è nella, assieme a club che quella Superlega avrebbero voluto farla e altri che invece non ne sono stati sfiorati (come la Roma).Dunque si valuterà se e quanto pesantemente ciascun club sarà sanzionato. Ma già il fatto che si torni a parlare del FPF come uno spauracchio per i club è un segno che sorprende. Perché quando nella scorsa primavera erano state annunciate le nuove regole, la linea generale di commento lasciava intravedere unacon attenzione ai salari e ai costi di trasferimento, e che si pone un tetto alla spesa per salari, spese sul mercato dei trasferimenti e pagamento di commissioni agli agenti, fissato al 70% dei ricavi ( QUI IL REGOLAMENTO UFFICIALE ). Indicazioni che in linea di valutazione teorica potevano sembrare egualmente permissive o restrittive, e che soltanto la messa in pratica avrebbe testato., di cui anche in questo caso ha dato notizia nel tardo pomeriggio di ieri il Times attraverso il sito web ( QUI ). Il quotidiano londinese riferisce di una discussione in corso fra Uefa e European Club Association (ECA), organismo quest'ultimo guidato da Nasser Al-Kehlaïfi.che prenderà il via nel 2024. Secondo il Times, obiettivo della pressione è rivedere quella quota del 30% di proventi che viene distribuita col criterio dei risultati acquisiti dai club nelle edizioni degli ultimi dieci anni.Tale pressione giunge anche dal fatto che, fra le conseguenze del fallito tentativo di Superlega, si è registrataNel nuovo board, che terrà un meeting venerdì 26 agosto a Istanbul, siedono adesso il(col presidente Dan Friedkin che a Istanbul parteciperà per la prima volta a una riunione dell'esecutivo).fissata per il 6 e 7 settembre a Ginevra. Si tratta sempre di soldi e in ballo c'è la decisione su quanto grande dovrà essere la fetta da assegnare a chi è già più ricco.