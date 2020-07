Mario Ferri torna a far parlare di sè. L'invasore di campo con la maglietta di Superman, detto Il Falco, è stato tesseraro dai campioni di San Marino del Tre Fiori per il primo turno preliminare di Champions League contro i nordirlandesi del Linfield, in programma l'8 agosto in campo neutro, forse a Nyon.



Il diretto interessato ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "I miei Daspo per le invasioni sono scaduti da tempo. Deciderà il mister Matteo Cecchetti se farmi giocare. Siamo una buona squadra. In porta abbiamo Aldo Simoncini, il Buffon di San Marino. Il capitano è Francesco Lunardini, ex del Parma in serie A. Io divido la camera del ritiro a Rimini con Adriano Marzeglia, ex Primavera Milan ed ex Piacenza. Ho telefonato al mio amico Cassano e gli ho chiesto: 'Anto’, perché non vieni al Tre Fiori e ci dai una mano in Champions?'. Non ha risposto di no, ha detto che deve chiedere alla moglie. Io ci spero...".