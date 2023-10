. Nasce, la nuova iniziativa dedicata alla community che mette di fronte tanti famosi content creator del panorama italiano.Sarà un vero e proprio campionato 2v2, il 26 ottobre ci sarà l'asta per comporre la propria rosa. Con dei paletti prefissati: ogni team avrà a disposizione 360 crediti e si potranno acquistare solo giocatori oro/versioni speciali, argento e bronzo della Serie A. Il 2-9-16 novembre ci sarà il campionato (si potrà seguire su twitch sia asta che campionato) In totale sono 9 partite e ogni squadra man mano affronterà tutte le altre squadre. Chi vince prende + 3, pareggio +1, sconfitta 0., tra i pro gamer più celebri nel panorama italiano, è tra i fondatori dell'iniziativa e a Calciomercato.com spiega: "L’idea è nata a fine settembre da me e da un altro ragazzo, volevamo creare qualcosa di unico unendo il fantacalcio e FC 24, ma soprattutto volevamo unire la community per rendere questo format divertente ma soprattutto per poter creare del contenuto diverso dalle solite partite che si possono vedere in live, ed eccoci qui con il FANTA FC 24 !".La lista dei partecipanti: Crazy, Professore di FUT, Hollywood, Obrun, Fondatori, Yoshi, Barbanera, Lisa offside, Riberaribell, Rebel, Fabiomtc, Danipitbull, Wokyz, Cricoccia, Ercaccia, Barba, Giardo, Dagnolf Dr Whites.