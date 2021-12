è un talento sul quale ilpunta fortemente sia per il presente che per il futuro. Al netto di quelle che sono le voci che si rincorrono da giorni su un deciso interessamento del Manchester City. Secondo la stampa inglese,. Jorge Mendes è in contatto da giorni con il club inglese,Probabilmente i citizens hanno preso informazioni anche su Leão ma il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene, specialmente a stagione in corso.- Maldini e Massara hanno un chiaro obiettivo: blindare Leão con il rinnovo del contratto fino al 2026. La trattativa va avanti già da qualche settimana ed è previsto un nuovo confronto a Milano con il suo agente Jorge Mendes.Il Manchester City, al momento, non fa paura al Millan che è convinto di poter puntare allo scudetto grazie ai gol e agli assist di Leão.