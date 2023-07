Il Torino si muove per il mercato in entrata, con Adrien Tameze che potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore, ma parallelamente Vagnati porta avanti anche i discorsi legati alle uscite, secondo quanto riportato da Tuttosport. E fra i partenti potrebbe esserci anche Mergim Vojvoda, che interessa al Fenerbahce in Turchia.