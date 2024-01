Il Fenerbahce e Dzeko chiamano Bonucci: lui tentenna e vuole l'Italia

Il Fenerbahce vuole sempre più inserire in organico giocatori che qui in Italia e in Serie A conosciamo molto bene. Dopo Becao, Muldur, Under, e soprattutto Edin Dzeko, il club turco sta lavorando sia con il Milan per portare in gialloblu il centrocampista Rade Krunic, ma allo stesso tempo sta provando a spingere sull'acceleratore anche per regalare a Ismail Kartal anche il super-colpo Leonardo Bonucci per la difesa.







Sfruttando anche la personalità di Edin Dzeko e il rapporto diretto fra i due che condividono lo stesso agente, il Fenerbahce sta provando a convincere il centrale italiano a trasferirsi in Turchia. Da tempo l'ex Juve ritiene conclusa la sua esperienza all'Union Berlino, e già a inizio mercato invernale abbiamo registrato il fallimento dell'operazione con la Roma (che ha virato su Huijsen proprio dalla Juve) soprattutto per motivi ambientali.



L'Union Berlino, come già successo nell'idea di affare con la Roma è più che disponbibile a lasciarlo partire per risparmiare sul suo ingaggio, ma il problema di fondo, in un eventuale trasferimento ad Istanbul, è proprio la volontà di Bonucci. Il classe 1987 ha infatti messo come prioritario un ritorno in Italia non solo per riavvicinarsi alla sua famiglia, (i figli e la moglie sono rimasti a Torino), ma anche per giocarsi un'ultima chance per essere convocato da Luciano Spalletti per il prossimo Europeo con l'Italia.