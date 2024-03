Il Fenerbahce e il ritiro dal campionato, trasferimento in Liga o in Ligue 1? Cosa può succedere

Nel campionato turco potrebbe esserci un prima e un dopo 17 marzo 2024. Quel giorno, i giocatori del Fenerbahçe, dopo la vittoria per 3-2, hanno subito una dura aggressione da parte dei tifosi del Trabzonspor che sono entrati in campo attaccando gli avversari. I gialloneri sono furiosi per quanto successo, e stanno pensando anche di ritirarsi dal campionato. Nella giornata di domani è prevista una riunione interna durante la quale i vertici del club decideranno in che modo comportarsi dopo i fatti di inizio mese.



IL FENERBAHÇE IN UN NUOVO CAMPIONATO? - Tra le ipotesi che circolano in Turchia c’è anche la possibilità che il Fenerbahçe possa chiedere ad altre federazioni di essere inserito in campionato diversi da quello turco. A due mesi dalla fine della stagione il club giallonero sta valutando seriamente l’ipotesi di lasciare il torneo per cercare sistemazione in qualche altra lega: secondo un’indiscrezione del quotidiano spagnolo Marca il Fenerbahçe potrebbe chiedere il trasferimento in Liga; le altre possibili piste sono la Ligue 1 francese, l’Eredivisie olandese e il campionato belga. Non ci sono possibilità, al momento, di vederlo in Serie A, Premier o Bundesliga.



LA SITUAZIONE IN TURCHIA - A otto giornate dalla fine del campionato, il Fenerbahçe è secondo in Turchia a due punti dal Galatasaray primo; a fare la differenza è stato il pareggio interno contro il Samsunspor a gennaio, nella giornata in cui il Gala ha fatto cinque gol in casa del Trabzonspor allungando in classifica. Testa a testa anche nella classifica cannonieri, nella quale Edin Dzeko (Fenerbahçe) è a 18 gol e uno in più di Maurito Icardi (Galatasaray). Lo scontro diretto Galatasaray-Fenerbahçe - se si dovesse giocare - è previsto per domenica 19 maggio alle 17.