Il Fenomeno Ronaldo: dopo il Cruzeiro vende il Valladolid

Ronaldo Fenomeno non è più il proprietario del Cruzeiro. Attraverso i propri canali ufficiali, il club brasiliano ha annunciato il passaggio di proprietà delle quote societarie (90%) in possesso dell'ex attaccante dell'Inter a BPW Sports,Ronaldo aveva acquistato il Cruzeiro nel dicembre 2021, in un momento in cui il club fondato dalla comunità italiana di Belo Horizonte (non è il caso che la maglia del Cruzeiro sia azzurra) in Serie B e vicino al fallimento a causa dei debiti. In quel periodo Ronaldo, proprietario anche del Real Valladolid, sborsò 400 milioni di reais (circa 73 milioni di euro), riuscendo poi a cancellare gran parte dei debiti e a riportare la squadra in Serie A. Ora continuerà comunque a far parte del consiglio di amministrazione.

Nella conferenza stampa in cui è stato ufficializzato l'accordo di cessione del club, il Fenomeno ha detto che prossimamente potrebbe prendere in considerazione l'idea di cedere anche il Valladolid: "Il Valladolid è il prossimo - ha detto -.. Intanto ho compiuto la mia missione, che era quella di risanare il Cruzeiro". L'eroe dei Mondiali del 2002 è azionista di maggioranza del Real Valladolid dal 2018, con l'82% delle quote, e sotto la sua presidenza il club è retrocesso due volte in seconda divisione. Attualmente il Valladolid è secondo e si prepara a festeggiare una nuova promozione nella Liga. In passato Ronaldo è stato proprietario anche del 25% dei Fort Lauderdale Strikers, squadra della Florida, ma successivamente ha ceduto le sue quote.