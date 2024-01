Il Feyenoord cerca rinforzi in Francia

Come riporta Footmercato, il Feyenoord starebbe pensando di puntellare la difesa ed è in cerca di un laterale destro. Si legge che il il club olandese sarebbe vigile sul mercato francese e nella short list ci sarebbero due calciatori: il primo è Paul Joly, titolarissimo dell’Auxerre e considerato uno dei migliori terzini della Ligue 2, la seconda pista porta a Lorenz Assignon del Rennes.



I DETTAGLI - Il difensore dell’Auxerre classe 2000,che in campionato ha disputato 20 partite fornendo 3 passaggi vincenti, ha un contratto fino al 2026. Il club di Rotterdam però sta vagliando tutte le soluzioni possibili e avrebbe aperto anche una seconda pista che porta ad Assignon del Rennes. Il terzino francese, anche lui classe 2000, che ha fin qui disputato 14 partite in campionato (il 67% da titolare) segnando 1 gol e fornendo 2 assist, ha un contratto in scadenza nel 2027. Il club olandese in campionato si trova a rincorrere il PSV, fin qui perfetto, trovandosi al secondo posto in classifica con 42 punti a -10 dal club di Eindhoven ,e per questo sta cercando di rinforzarsi sul mercato per diminuire il gap.