Il Lille scopre Leny Yoro. Il difensore classe 2005 è il nuovo gioiello della difesa di Les Dogues, in campo nella sconfitta contro il PSG dell'ex Luis Campos: proprio il direttore tecnico portoghese ha lanciato questo figlio d'arte, dato che il padre Alan ha giocato per i bretoni durante gli anni '80. Definito come il "nuovo Thuram", ha battuto il record di precocità di Eden Hazard, esordendo nel Lille a soli 16 anni.



