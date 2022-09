, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dopo aver segnato il suo primo gol con la maglia amaranto in Serie D allo stadio Picchi:Si è creato un legame molto forte con, l'idolo della piazza, e 15 anni dopo sono sempre lì.Ho tatuato il simbolo del Fides sul braccio destro. Stare fuori casa mi ha fatto capire cosa volevo, cosa c'è di meglio di giocare nella tua città con un pubblico del genere? Se non l'avessi fatto mi sarebbe sempre mancato qualcosa."Mio padre mi ha scritto una lettera per avvertirmi delle pressioni che avrei subito? Era un modo per prepararmi a quello che avrei affrontato, una preoccupazione da genitore. Da allenatore mi ha fatto i complimenti perché non era facile segnare dopo quella corsa. Poi sono stato io a tirargli fuori il lato sentimentale mettendoci di mezzo l’attaccamento alla maglia, so che lui non resiste. Domenica abbiamo festeggiato con la famiglia il compleanno di mio nonno, c’era anche mio zio Alessandro. I parenti erano allo stadio, si sono emozionati.