Non prendeteci per pazzi, la frase del titolo è stata pronunciata proprio da, campione del mondo 1998 con la Francia e padre dell'attaccante dell'Inter Marcus, su suo figlio., sintomo del raggiungimento della consacrazione da parte della punta ex Borussia Monchengladbach.Come inizio, non c'è male: qualche partita nel precampionato per ambientarsi, prove generali contro il Monza alla prima di campionato, poi. L'esultanza con le mani portate alle orecchie per godersi la sensazione del boato di San Siro, consiglio che viene direttamente dal padre, sta già diventando iconica, così come la siglache si propone di far dimenticare presto la Lu-La che si è stagliata nel cielo nerazzurro per due stagioni non consecutive tra il 2020 e il 2023.Come ci ha tenuto a ricordare Marcus stesso dopo la vittoria nel derby,nel, all'alba dell'era Inzaghi,con Dzeko, Lautaro e Sanchez, ma un brutto infortunio impose uno stop forzato all'affare e i nerazzurri virarono su. Salutato l'argentino, ecco chedopo la scadenza del contratto con il Borussia Monchengladbach, ritrovando non solo l'ex compagno Yann, ma anche quegli stessicon i quali già da due stagioni avrebbe dovuto dividere l'attacco della Beneamata. Ci sarà spazio anche per Arnautovic nel reparto di Simone Inzaghi, ma questo Thuram, nelle partite che contano, reclamerà sempre il suo posto al fianco di Lautaro