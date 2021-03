Nicolò, il figlio primogenito di Andrea Pirlo, non ha digerito la direzione di gara nel corso di Juventus-Benevento e in particolare ha voluto commentare sui social con una storia instagram l'episodio da rigore, non dato, per fallo di Foulon su Chiesa. Il figlio dell’allenatore bianconero ha condiviso lo screenshot della caduta di Chiesa accompagnata dalle emoticon ironiche delle mani che applaudono salvo poi rimuovere prontamente la storia.