A meno di un mese dal tragico 1 giugno, in cui il padre perse la vita,, figlio dell'ex Arsenal e Siviglia, è un. Come riporta AS, infatti, il piccolo Reyes militava negli Allievi A del Leganés e dal prossimo anno farà parte della cantera delle Merengues.La conferma è arrivata dal profilo Instagram del ragazzo, che ha pubblicato alcune foto della sede dei Blancos. "Sono molto contento e orgoglioso di iniziare una nuova tappa nel Real Madrid. Ringrazio tutte le persone che mi hanno appoggiato e hanno confidato in me, specialmente la mia famiglia. Continuo a lavorare e a imparare con umiltà!".