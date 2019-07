Sebastian Vettel apre le porte della Formula 1 a Mick Schumacher, il figlio del grande Michael. Alla vigilia del Gp di Germania, l'attuale prima guida della Ferrari dichiara, parlando di Schumi JR: "Gli deve essere concesso il tempo di cui ha bisogno e non è giusto paragonarlo troppo a suo padre, questa è un'epoca diversa. Avere Mick sulla soglia della F1 sarebbe una spinta enorme per questo sport in Germania e incrociamo per le dita per lui, è molto in gamba. Speriamo che faccia bene e che abbia l'opportunità di correre in F1".