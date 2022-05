"Papà sta continuando a giocare la sua partita". Lo scrive su Facebook Andrea Tacconi a proposito delle condizioni del padre Stefano, ex portiere della Juventus, ricoverato all'ospedale di Alessandria lo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale.



IL POST - Ecco il post: "Lunedì condividerò il nuovo bollettino medico del dottor Barbanera. Avanti cosi. Questa avventura sarà molto lunga e lo sappiamo. I medici non vogliono creare illusioni e hanno parlato chiaro sin dal primo momento: sarà un'altalena. Ma papà, proprio da quel primo momento ha cominciato la sua partita. A lui piace vincere".