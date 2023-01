MAGIC BOX E' LO SGUARDO DI CALCIOMERCATO.COM A TUTTO IL MEGLIO DEL CALCIO INTERNAZIONALE: SEGUITECI OGNI MARTEDI' A PARTIRE DALLE 13.30!

Sunderland 'Til I Die non è solo un documentario che mostra le pene di una grande decaduta del calcio inglese, è il modo emozionante di intendere la vita per molti tifosi dei Black Cats. Che dopo anni bui, caratterizzati dalla doppia retrocessione dalla Premier League alla League One, sono tornati a vedere la luce. La scorsa stagione, vincendo la finale dei playoff della terza serie contro il Wycombe Wanderers, hanno conquistato il pass per la Championship,. Con una squadra ricca di talento.