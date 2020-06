Complimenti a Luca Mora. Il calciatore emiliano in forza allo Spezia si è laureato in Filosofia all’università di Parma, sua città natale. Si sono congratulati con lui tutti, amici, compagni e società. Anche il presidente della Lega di B, Mauro Balata, ha fatto gli auguri al centrocampista aquilotto, approfittandone per ribadire come “questi esempi dimostrino che si può abbinare al calcio anche lo studio, diventando così modelli di riferimento per i più piccoli. Luca ha dichiarato: “Questa laurea mi ha aperto la mente ed è possibile che mi aiuti in futuro anche se decidessi di rimanere nel calcio”.



Con una tesi dal titolo “Modalità e mondi possibili”, la mezzala si aggiunge ai (pochi a dire il vero) colleghi calciatori che l’hanno preceduto nel conseguire il titolo accademico.



Tra i giocatori che si sono meritati l’alloro ci sono: gli italiani Chiellini e De Silvestri, ambedue dottori in economia e management e i giuristi Ogbonna e Stendardo. Ne troviamo diversi anche a livello internazionale: dal nostrano Dries Mertens al giapponese Yuto Nagatomo, senza dimenticare il più famoso forse dei calciatori laureati, il campione brasiliano Socrates che di lauree ne aveva addirittura due, medicina e biologia.



Luca Mora è così in ottima compagnia e se non può vantare il palmares di alcuni dei suoi colleghi, può sicuramente stargli accanto per meriti accademici. Auguri a Luca quindi. Ora testa al campo, il 19 si ricomincia, ad attendere lo Spezia del dott. Mora ci sarà l’Empoli.