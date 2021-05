I tifosi sotto l'hotel che intonano cori soprattutto per lui. L'intervento decisivo su Duvan. L'esultanza vecchio stile sotto la curva dopo il gol di Federico. La coppa sollevata al cielo con la fascia di capitano gentilmente concessa di Giorgio. L'abbraccio con Andrea. La squadra che lo porta in trionfo. L'intervista ebbro di gioia in cui invoca la follia di continuare in squadre folli come lui. La festa nello spogliatoio e il coro “rinnovatelo”, ma dedicato a Carlodurato vent'anni con la sola parentesi al Psg, fatto di trionfi e record, cadute e risalite.E forse, la Juve avrebbe avuto bisogno di lui per più tempo quando il calo è diventata una caduta verticale, non per demeriti di Szczesny ma perché, a breve comunicherà la sua decisione e potrebbe anche essere sorprendente. Alla sua porta hanno bussato da tutto il mondo, lui ha ascoltato tutti in tutte le lingue. Con la consapevolezza di poter davvero fornire un contributo importante, di poter essere davvero il numero 1 di sempre, sotto ogni punto di vista.