"È inevitabile che la situazione sia particolare, inutile nasconderlo. Siamo partiti con un progetto e questo progetto si è fermato". Antonio Conte ha ammesso tutte le difficoltà del momento di casa Inter.. Nonostante la due diligence e l'accordo per trattare in esclusiva, infatti, l'operazione con il fondo inglese si è arenata per l'ampia forbice tra domanda e offerta. Attenzione, in merito, a quanto rimbalza dagli Stati Uniti.La causa, appare chiaro, è la pandemia, che si è aggiunta alle ingenti spese per Christian Eriksen e soprattutto Romelu Lukaku. L'obiettivo della famiglia Zhang - prosegue il FT - è trovare nuovi investitori entro la fine del prossimo esercizio finanziario per far fronte alla crisi finanziaria del club.