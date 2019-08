Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, parla del futuro di Gabigol, in gol nella notte, nei quarti di finale di ritorno di Copa Libertadores contro l'Internacional, ancora di proprietà dell'Inter: "Il giocatore è interessato ed al momento più opportuno avanzeremo una proposta. Abbiamo parlato con l'Inter e il ragazzo ha detto che a lui piacerebbe restare. Ha ancora tempo per tornare in Europa, credo che Gabigol possa rimanere con il Flamengo ancora per un po'".