Il Flamengo non molla Gabigol e sta facendo di tutto per riscattarlo, una nuova conferma la fornisce il vice presidente dei brasiliani Marcos Braz a ESPN Brasil: "Il discorso con l'Inter è molto ben avviato. Sono stato uno dei più entusiasti di averlo qui, anche contro l’opinione di qualcuno. Sono felice di parlare di Gabriel, ho sempre avuto grande affetto nei suoi confronti, poi però ho dovuto precisare la posizione del Flamengo. Abbiamo trattato con l’Inter, abbiamo trattato con il giocatore, la trattativa è andata avanti ma è arrivato un certo punto in cui l’affare è giunto alle fasi finali. Per una questione di buon senso, abbiamo capito che dovevamo aspettare queste fasi finali: Gabigol è molto sereno, quello che deve essere sarà".