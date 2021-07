. In quel giorno l’Inter ufficializzava l’acquisto di Arturo Vidal dal Barcellona, per molti. Alla fine, i nerazzurri il campionato lo hanno vinto, ma l’apporto di Vidal, prima fortemente voluto da Conte, poi relegato in panchina,, al di là di quel gol a Sczsesny che per gli interisti basta e avanza a giustificare i 6,5 milioni del suo ingaggio. Non basta però per la dirigenza milanese e, soprattutto, non basta per i nuovi azionisti di Oaktree, che hanno imposto le loro condizioni al momento di concedere il tanto agognato finanziamento. Così, dopo nemmeno un anno dal suo ritorno in Serie A,L’Inter, come è ormai noto, deve realizzare il fatidico taglio del 20% sugli ingaggi e,. Per questo, anche perché al momento. Intanto, lunedì tornerà dalle vacanze, insieme a Sanchez, dopo una Coppa America deludente rispetto alle ultime tre edizioni, e si aggregherà al gruppo che sta svolgendo il ritiro ad Appiano Gentile. Poi il suo entourage e la dirigenza dell’Inter inizieranno a cercargli una nuova squadra. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile.Nelle ultime ore, il nome di Arturo Vidal ha trovato una discreta risonanza nel suo continente natio., che ha bisogno di carisma, esperienza e spessore per ribaltare l’andazzo egli ultimi anni in Coppa Libertadores, anche perché non può più contare su Carlitos Tevez., che sta cercando il sostituto di Gerson (passato a Marsiglia a inizio mercato), che in Brasile individuano proprio nel centrocampista cileno. Potrebbe essere proprio il Fla la soluzione ideale, per appeal, capacità economica e ambizioni.(rossonero come gli attuali rivali di Vidal, ma anche come la squadra che lo portò in Europa 14 anni fa prelevandolo dal Colo Colo, il Bayern Leverkusen), dichiarando che giocare nel club di Rio de JaneiroChissà allora che non siano proprio i rossoneri, di Brasile ovviamente, a risolvere l’intricata situazione: affrancando l’Inter di uno degli ingaggi più onerosi e meno giustificati della rosa e regalando un sogno a Vidal.