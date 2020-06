"La coppa del mondo è finita, ma la sensazione di felicità è ancora presente" scriveva, dopo il Mondiale del 2018, la modella russa Viki Odintcova. Ex fiamma di Fernando Alonso, capace di dare un due di picche a Cristiano Ronaldo, snobbando un messaggio su Instagram del fuoriclasse della Juventus, la top model 26enne ha superato i 5 milioni di followers, che vengono sempre allietati dalle sue foto.



In costume, sulla neve, in lingerie, palleggiando con un pallone da calcio, Viktoria sa come tenere impegnati i suoi seguaci. Vedere per credere.