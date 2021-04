Quale credibilità può ancora averedopo essersi speso in prima persona per il progettoed essere stato costretto a fare marcia indietro solo poche ore dopo? Se lo chiede il blogger Niccio2, che da tifoso bianconero adesso spera che l'attuale numero uno lasci in fretta la. Ecco l'articolo, uno dei tantissimi arrivati in queste ore sull'argomento, che ha fatto letteralmente scatenare gli autori presenti sulla piattaforma: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/92817​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.