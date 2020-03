club militante nel massimo campionato degli Emirati Arabi. In Italia lo si ricorda per tre ottime stagioni, disputate da titolare ed impreziosite da 28 reti in cadetteria, dal 2015 al 2018, prima con, per due anni, dopo con la casacca rosanero delnel campionato 2018-2019.in Italia, legato a quello di chi lo ha lanciato, pure lui una vecchia conoscenza del nostro calcio:, oggiIl Floriana, nell’ormai lontano 2012, pescò Coronado nel club britannico Aylesbury United, partecipante a campionati dilettantistici, lanciandolo nella Serie A maltese.che se ne assicurò le prestazioni nell’estate 2015, in prestito con diritto di riscatto, esercitato dopo la prima stagione nei cadetti, conclusa da Coronado con l’invidiabile score di 41 presenze e 8 reti.Nella negoziazione delle condizioni del trasferimentodell’importo che i granata siciliani avrebbero incassato a seguito della ulteriore cessione a un club terzo.Scommessa vinta: nel luglio 2017 la neoretrocessapunta su Coronado per riconquistare immediatamente la Serie A,ma il Trapani rispetta i propri impegni soltanto per le prime due stagioni sportive, 2017-2018 e 2018-2019, mentre quest’anno, complice evidentemente la difficile situazione societaria, il club siciliano onora soltanto le prime tre rate delle nove concordate.I primi contatti informali con i dirigenti trapanesi non sortiscono esito, per cui il club maltese si rivolgedi Bologna che, successivamente alla formale diffida ad adempiere,, chiedendo la condanna del Trapani al pagamento della somma di 80.000,00 euro oltre interessi, nonché l’applicazione di sanzioni disciplinari, prevista dal Regolamento FIFA nei casi di inadempimento di obbligazioni contrattuali senza apparenti plausibili giustificazioni.dopo di che il Trapani, se condannato, dovrà onorare il debito per non rischiare sanzioni disciplinari quali la penalizzazione di punti, che rappresenterebbe, vista la precaria posizione di classifica del club, un ulteriore ostacolo nella già complicata corsa verso il difficile obiettivo della salvezza.​Questo il commento dell’Avv. Mattia Grassani, raggiunto da: “. Se una società maltese è costretta a rivolgersi ad un avvocato per ottenere il pagamento di somme contrattualmente dovutele da un club italiano e, nonostante plurimi inviti, messe in mora e diffide, è necessario ricorrere alla FIFA, il tutto per meno di 100.000,00 Euro, significa che più di qualche cosa non funziona. Il comportamento del Trapani non merita commento, dico solo che, in questo modo, si rischia di falsare il campionato, perché altri club, in B, hanno pagato i propri debiti mentre il Trapani no. Con buona pace della par condicio e del rispetto delle regole”.