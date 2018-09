In queste ultime ore sta circolando molto il nome di Pedro Guilherme, attaccante del Fluminense richiestissimo in Europa. Secondo Globoesporte, il club brasiliano avrebbe accettato un’offerta di 20 milioni di euro del Monterrey, ma il giocatore non ha dato il suo consenso. Milan, Roma e Real Madrid, le squadre più interessate a Pedro, dovranno quindi offrire questa cifra per provare ad aggiudicarselo.