La foto pubblicata su proprio profilo Instagram con la casacca rossonera ha fatto sognare i tifosi del Foggia. Ecco il commento da parte dell'ex attaccante dei Satanelli Fabio Mazzeo, ora a Livorno: “Non creiamo polemiche inutili, non volevo mancare di rispetto a nessuno anzi il mio desiderio è rialzarmi da questo momento difficile mio e della squadra!!! Il mio rispetto per il passato è tanto ma è tantissimo anche il rispetto per il mio presente quindi se qualcuno si è offeso mi dispiace tanto ma non era mia intenzione e chi mi conosce sa come sono!!! Sono sicuro che con l’aiuto di tutti ci rialzeremo e ripeto se ho offeso qualcuno non era mia intenzione!!!“