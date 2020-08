Una truffa che potrebbe lasciare strascichi pesanti e che non coinvolge il solo Antonio Conte. Nella giornata di sabato, il quotidiano La Verità ha pubblicato un'indiscrezione in merito al tecnico nerazzurro , al quale la corte commerciale inglese ha recentemente dato ragione. Al centro della questione ci sono 33,1 milioni di euro che tale Massimo Bochicchio, manager fantasma, dovrebbe corrispondere come promesso all'allenatore e ad altri sette soggetti come frutto di investimenti.L'edizione odierna del Sole 24 Ore ricostruisce la vita di Bochicchio, classe 1966, promotore finanziario italiano originario di Capua.. Una società nata solamente un anno fa (quindi dopo l'addio di Conte al Chelsea), costituita da una sola azione, intestata a Bochicchio, del valore di una sterlina.. Inoltre, la Kidman - continua il Sole 24 Ore - non risulta autorizzata dalla FCA, l'organo di vigilanza finanziaria del Regno Unito.Ma non è tutto. La Verità, infatti, svela oggi nuovi retroscena sulle truffe commesse da Bochicchio.. Dopo le sentenze di Londra, a settembre potrebbero partire indagini anche in Italia:. Lo scandalo, inoltre, sarebbe solo all'inizio: Bochicchio avrebbe infatti legami con Rodolfo Errani, uno degli eredi dell'impero Cisa di Faenza. I due, insieme, avrebbero aperto insieme una società, la Tiber capital, grazie all'aiuto dello studio Arienti di Bologna, che compare tra i Panama Papers.Ma chi è Massimo Bochicchio? Le informazioni che circolano in rete sono pressoché nulle, così come i dettagli e i bilanci della sua società. Il broker, continua La Verità, si è fatto strada grazie al passa parola.