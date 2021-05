Dopo la finale di Champions League persa dal Manchester City contro il Chelsea, il fratello di Sergio Aguero, Mauricio del Castillo, si è sfogato su Twitter: "Da quando è arrivato al City Guardiola non ha mai voluto mio fratello". L'autore ha poi rimosso il tweet, ma solleticato da alcuni utenti che avevano fatto in tempo a salvare il post, ha ribadito: "Una finale si vince o si perde, ma non si gioca così. Vedere Sergio piangere mi ha spezzato il cuore, ma il calcio ti offre sempre delle rivincite!".