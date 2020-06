"La sua idea era quella di rimanere al Boca come giocatore e un giorno avrebbe voluto diventare allenatore qui”. Il sogno di De Rossi è rimasto tale per qualche mese, prima di fare ritorno in Italia. A svelare i desideri dell’ex capitano della Roma è stato Guillermo Burdisso, ex compagno del numero 16 con un passato proprio al Boca e alla Roma. Oggi Burdisso veste la maglia del Lanus e, nel corso di un’intervista rilasciata a Soy Fiera e riportata da Tyc Sport, ha rivelato l’idee di De Rossi: “E’ tornato in Italia per una questione personale. Al Boca ha avuto un impatto positivo, ha dimostrato il suo livello prima che si infortunasse. Il suo errore forse è stato quello, alla sua età ha provato a rientrare troppo in fretta”. A portarlo in Argentina, al Boca, dopo la fine della storia con la Roma fu un altro Burdisso, Nicolas, suo ex compagno di squadra.