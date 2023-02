Las palabras de Matías Messi, hermano de Leo



“No vamos a volver, y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre ello echar a Laporta”



“Para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Los catalanes son traidores”



“¿Pedri o Gavi? No me gusta ninguno” pic.twitter.com/Y4CbTED3CM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 8, 2023

Matías, ha parlato del futuro del 10 e non le ha mandate a dire in merito al possibile riapprodo nel proprio club del passato: "Non torneremo a Barcellona, se lo faremo ci sarà una buona pulizia, incluso mandare via Laporta. Per me il Barcellona ha iniziato ad essere conosciuto dai tempi di Messi in poi. I catalani sono traditori. Pedri o Gavi? Non mi piace nessuno dei due".