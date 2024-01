Il fratello di Reijnders segna in Olanda: gol decisivo con lo Zwolle

Una delle sorprese di questa stagione nel campionato olandese è lo Zwolle vicino alla zona europea. L’anno scorso era in seconda divisione, quest’anno da neopromossa sta lottando per i primi 8 posti in Eredivisie.



CHI È ELIANO REIJNDERS - Ieri sera, nell’anticipo della 19ª giornata, sono arrivati altri tre punti grazie alla vittoria contro il Vitesse ultimo. 1-0 finale, massimo risultato col minimo sforzo grazie a un gol arrivato da un esterno offensivo: la rete decisiva l’ha segnata Eliano Reijnders, fratello più piccolo del centrocampista del Milan. Classe 2000, ala destra e piede destro, all’occorrenza può giocare anche al centro da trequartista. Contratto fino al 2025, sta giocando la prima stagione con continuità in Eredivisie dopo un anno in prestito nella seconda squadra dell’Utrecht. Con quello di ieri ha segnato il secondo gol stagionale dopo quello al GA Eagles.



LA CLASSIFICA DELLO ZWOLLE - Lo Zwolle è nono in campionato (ma con una partita in più) a -2 dall’ultimo posto utile per andare in Europa occupato dallo Sparta Rotterdam. Sei vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. Nella prossima giornata ci sarà lo scontro diretto contro lo Sparta Rotterdam in programma domenica 4 febbraio alle 16.45.