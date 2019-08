"Sarebbe fantastico incontrare in Europa League squadre italiane, inglesi e spagnole. Il calcio si gioca in questi tre paesi e noi siamo pronti pur consapevoli delle difficoltà". Parola di Francisco Rodriguez. L'attaccante del Lugano, fratello del terzino del Milan Ricardo, ha concesso un'intervista a Telelombardia: "L’Inter? Li abbiamo affrontati alla loro prima partita e non posso giudicare: c’erano nuovi giocatori e un nuovo allenatore, ma si vede che la squadra è forte con giocatori bravi. Adesso con Lukaku, un giocatore di classe, sono ancora più forti. Mio fratello Ricardo? Sono felice di vederlo di più, gli altri anni eravamo più distanti. E’ un Milan diverso ma mi interessa solo di mio fratello, che ha fatto bene, ha giocato molto e vedremo come andrà questa stagione. Se resterà? Non posso dire niente io, non sono io che faccio queste scelte. Lui lavora sempre, lavora duramente e vedremo cosa succederà. Lui è felice al Milan, gioca sempre e ha giocato tanto. Mi dice sempre di dare tutto sul campo, questa è la nostra filosofia".